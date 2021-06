Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Affare (quasi) fatto. Fra le altre cose, nella giornata di oggi si sono fatti ulteriori passi avanti verso la firma di Maurizio Sarri con la Lazio, attesa domani. Tanto vicina che l’allenatore ha già dato le prime indicazioni di mercato. Oltre Ruben Loftus-Cheek, Sarri ha chiesto alla dirigenza biancoceleste l’arrivo di Matteo Politano. Il Napoli, intanto, ha già pensato al sostituto, che potrebbe essere Orsolini (su cui c’è anche il Torino).

Milan-Brescia: c’è l’accordo per Tonali

Il Milan ha trovato l’accordo per il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia, con uno sconto di 10 milioni. I rossoneri avrebbero dovuto pagare 10 milioni per il prestito, 15 per il diritto di riscatto, 10 di bonus e concedere percentuale sulla futura rivendita, mentre i nuovi accordi prevedono un esborso di 10 milioni per il prestito, 15 tra fisso e bonus ed il cartellino di Olzer, già impiegato nella prima squadra in Coppa Italia. Il Milan manterrebbe, comunque, una clausola di ricompra per il giovane.

Il Milan, oltre a guardare ancora Giroud, si è interessato anche al terzino sinistro del Barcellona Junior Firpo, già obiettivo di gennaio. Da capire, però, se il Barcellona aprirà al prestito.

Andrà via, com’è noto, Gigio Donnarumma. Continuano i contatti per chiudere il passaggio del portiere a Parigi: ultimi dettagli da limare, ma il contratto sarà di 5 anni e garantirà al giocatore 60 milioni, bonus compresi.

Inter, fra uscite e rinnovi

Per Hakimi si muovono Chelsea e Paris Saint-Germain. Entrambi i club offrono 60 milioni, ma gli inglesi possono far gola all’Inter con delle contropartite tecniche gradite ai nerazzurri: non solo Emerson, ma anche Christensen.

Sempre in uscita, è stata ricevuta un’offerta per Joao Mario dallo Sporting CP, ma non è stata presa in considerazione perché valutata insufficiente. Si attendono quelle di club come Villarreal e Nizza.

Capitolo rinnovi, dopo aver prolungato con D’Ambrosio i nerazzurri hanno fatto delle proposte a Young e Ranocchia, entrambe con un abbassamento dell’ingaggio. Il discorso è aperto anche per Kolarov.

Possibile, infine, il rientro di Vanheusden, difensore impegnato nell’ultima ultima stagione allo Standard Liegi e su cui l’inter ha opzione per il riscatto.

Il Napoli pensa a Basic

Per il Napoli, riflessioni in corso su Basic (i dettagli), centrocampista del Bordeaux che ha il contratto in scadenza l’anno prossimo. I contatti sono già avviati con l’agente del giocatore, valutato dai francesi 10-11 milioni.

La Fiorentina guarda in Argentina

L’osservatore della Fiorentina oggi è stato… Gattuso. L'allenatore della viola si trova in questi giorni a Marbella, in Spagna, e non ha perso occasione per seguire dal vivo l'Argentina Under 23. L’osservato speciale è stato Pedro De La Vega, esterno offensivo del Lanús.

In entrata, rimane vivo l’interesse di Oliveira del Porto e Guedes del Valencia.

Il neoallenatore viola sarà anche colui che darà l’ultima parola su un possibile rinnovo di Franck Ribery. Non c’è solo il suo, di rinnovo, nell’agenda della Fiorentina, ma anche quelli di Vlahovic e Milenkovic. Il primo è cercato dall’Atlético Madrid e la Viola vuole prolungare il suo contratto oltre il 2023. Discorso diverso per il secondo, che l’anno prossimo potrebbe già trasferirsi a zero. La Fiorentina ascolterà offerte per lui, ma se non saranno soddisfacenti si muoverà per il prolungamento.

Bologna, Atalanta e Genoa

Il Bologna vuole Medhi Benatia. L’ex Roma e Juventus ha terminato la sua esperienza in Qatar all’Al Duhail.

Obiettivo in attacco, invece, per l'Atalanta: i nerazzurri insistono per avere Boga del Sassuolo. L'esterno era già stato cercato lo scorso anno dai bergamaschi, che ora tornano a insistere per trovare un'intesa.

E per un giocatore che viene, potrebbe essercene uno che andrà. Le sirene dalla Premier suonano infatti per Romero, che oltre alle voci di un interesse del Manchester United (ma ancora nessuna offerta ufficiale) ha ricevuto una chiamata da parte del Liverpool, che si è informato sulla sua situazione contrattuale.