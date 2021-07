Giuseppe Amisani: "Cagliari, il punto sul mercato"

Non è ancora entrato nel vivo il mercato del Cagliari e lo stesso discorso vale anche per quasi tutte le squadre del panorama italiano, ma la società rossoblù ha fatto un primo passo importante garantendosi per un altro anno, con opzione per il secondo, le prestazioni di Luca Ceppitelli. L'esperto difensore perugino è stato in stand-by fino a oggi ma considerato che era intenzione di entrambe le parti arrivare ad una stretta di mano, la questione è stata affrontata senza grande fretta. Ceppitelli e Cagliari, dunque, ancora insieme per l'ottavo campionato consecutivo con la possibilità, se tutto dovesse andare per il meglio, che anche per la stagione successiva le due parti continuino ad andare a braccetto. Ora, questo primo strappo, darà il via alla vera e propria campagna di rafforzamento del club isolano che tra stanotte e domani mattina dovrebbe ufficializzare l'ingaggio di Kevin Strootman. Il centrocampista ha già espresso il suo gradimento per la piazza isolana e soprattutto per la possibilità, al momento ancora non certa, di poter giocare accanto al suo ex compagno ai tempi della Roma, Nainggolan. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio ha superato le visite mediche nelle Capitale, a Villa Stuart, per poi raggiungere in serata la Sardegna. Ora la palla passa alle due parti in gioco visto che il Marsiglia non sembra porre particolari difficoltà al trasferimento, per poi inserirsi prepotentemente nella caccia a Simeone. Il prestito di Strootman potrebbe essere un segnale distensivo da parte del club francese che ora aspetta altrettante disponibilità dagli isolani in modo da chiudere i conti e garantirsi le prestazioni di un Cholito che non rientra più nei piani del Cagliari di Semplici.

Due tasselli importanti sono ormai praticamente pronti ma al mosaico rossoblù mancano ancora parecchie tessere perché possa considerarsi completato. Tra le partenze, sicure e possibili, e i nodi ancora da sciogliere, restano parecchi buchi da tappare per dare al tecnico toscano un organico di ottimo livello. Una squadra che sia capace, questo è l'auspicio dei tifosi, di non soffrire come nelle precedenti due stagioni ma che sappia regalare parecchie soddisfazioni. Non sarà facile, nel primo campionato libero (si spera) dal pesante fardello Covid, ma serviranno scelte attente per fare in modo che tutto fili liscio. E soprattutto che nello spogliatoio torni quella serenità portata da Semplici al suo arrivo, che è stata fondamentale per centrare la salvezza e che sarà un'arma altrettanto importante per riuscire a regalarsi qualche posizione in più in classifica. Le questioni Nandez, Godin e Cragno, così come quella Nainggolan, andranno risolte al più presto in modo che il 12 luglio, l'ossatura base del Cagliari sia bella che pronta.