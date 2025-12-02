Le partite di oggi: il programma di martedì 2 dicembre
Via agli ottavi di Coppa Italia questa sera, con la Juventus impegnata in casa contro l'Udinese. Si gioca poi in Premier League, Eredivisie e LaLiga, col big match tra Barcellona e Atletico Madrid. Di seguito il programma calcistico di martedì 2 dicembre:
Premier League
20:30 Bournemouth - Everton
20:30 Fulham - Manchester City
21:15 Newcastle - Tottenham
Coppa Italia
21:00 Juventus - Udinese
Eredivisie
14:30 Ajax - Groningen (si riprenderà dal 13')
LaLiga
21:00 Barcellona - Atl. Madrid
