Il governo Draghi ha giurato: adesso il primo Consiglio dei ministri

"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione", Mario Draghi per primo pronuncia la formula di rito e firma. Alle 12:00 è andato in scena il giuramento dei ministri annunciati ieri sera dal nuovo presidente del Consiglio: inizia così il Governo Draghi. La cerimonia si è svolta nel Salone delle feste del Quirinale nel rispetto delle normative anti-covid: giornalisti hanno dovuto seguirla in diretta streaming, per rispetto della normativa contro la diffusione del coronavirus. Dopo il giuramento, la cerimonia del passaggio della campanella tra Conte e Draghi; poi il primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo.