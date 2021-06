Il Sassuolo si gode i suoi talenti azzurri: "Berardi gol, Raspadori esordio, Locatelli 90 minuti"

Il Sassuolo si gode i suoi talenti in Nazionale. "Gol per Domenico Berardi, esordio per Giacomo Raspadori e 90 minuti per Manuel Locatelli", è infatti il tweet che i neroverdi hanno dedicato ai loro tre rappresentati azzurri dopo il 4-0 rifilato dall'Italia alla Repubblica Ceca questa sera.

Queste le immagine pubblicate con orgoglio dal Sassuolo sui social: