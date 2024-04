TMW Radio Impallomeni: "Lazio, le dichiarazioni di Luis Alberto inopportune e infantili"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Un pensiero per Giani. Motta non deve fare come Alonso." Ceccarini:" la giornata dei pareggi. Motta in futuro andrà al PSG:" Bonanni:" Il Frosinone ha fatto una partita di livello." Garbo :" Bayer Leverkusen una bella storia. Motta non può non andare."

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Primo pensiero dedicato a chi?

"Su quanto accaduto a Udine. Per fortuna solo grande spavento. Un atto di civiltà e umanità e grandi complimenti all'Udinese e al suo pubblico. E cordoglio alla famiglia Giani, del giovane morto in Eccellenza in Toscana".

Gli otto giorni di Pioli:

"Non fa testo la partita di ieri. Prevedo una partita molto difficile per la Roma in Coppa. Il Milan sapeva che è quella la partita spartiacque e Sassuolo non contava. La squadra ha fatto vedere che ha poco equilibrio, la botta con la Roma in casa si è sentita".

Frenata importante del Bologna:

"Ci sta ma non perde. Vive sempre su un equilibrio ma ha saputo non perdere. Per me il bicchiere è mezzo pieno".

Thiago Motta dovrebbe rimanere?

"Deve andarsene, chi ti dice che il prossimo anno fai la stessa stagione? Il Bologna come valore vale l'ottavo posto, Motta ha fatto il massimo ed è il tempo di andare in una grande piazza. Un campionato così è un'eccezione. Lazio, Napoli, Roma e Fiorentina bucheranno come quest'anno? Non credo".

Lazio, Luis Alberto e Guendouzi le nuove polemiche:

"Le dichiarazioni di Luis Alberto sono state inopportune, non esiste al mondo rilasciare certe parole. Dove vai? Ha ragione Lotito, non può rimetterci i soldi dandogli pure la rescissione del contratto. Si scelga un club da portare. Sono dichiarazioni inopportune di un leader della Lazio. La società prima di ogni cosa. Sono state dichiarazioni infantili".

Felipe Anderson può essere utile alla Juventus?

"Per me è un ottimo acquisto. E' cresciuto tanto anche nel sacrificio in questi anni. E' migliorato nella fase difensiva, a cui era allergico. Sarri ha fatto qualcosa d'importante con lui, è un altro calciatore".

Juve, come commenta il pari nel derby?

"Se avesse segnato Vlahovic avrebbe vinto. E' un punto da accettare, ora ha altri impegni importanti come Milan e Roma e deve fare almeno 4 punti per stare sicuro. E dietro anche non vivono tranquillamente. A Torino comunque i tifosi non ne possono più di Allegri. Se il prossimo anno riparti così e fai due punti in tre partite che fai? I tifosi sono una parte importante da gestire. L'atmosfera è pesante. Allegri è intelligente, non rimane con questo ambiente".