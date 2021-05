Inter Campione, Condò: "Conte uomo copertina, ci aspetta un decennio più combattuto"

Il giornalista Paolo Condò commenta così a Sky Sport il titolo vinto dall’Inter: “L’uomo copertina dello Scudetto? Non si può che mettere Antonio Conte. Rivedendo ciò che è stato scritto nel corso della stagione, non ci sono mai stati molti dubbi sul fatto che avrebbe vinto l’Inter, almeno nel girone di ritorno. L’Inter è stata la prima a vincere in uno dei top campionati europei, in Italia la questione si è chiusa con ampio anticipo e quindi è chiaro che l’Inter è stata nettamente la squadra più forte d’Italia. L’Inter ha chiuso una straordinaria e penso irripetibile dominazione da parte della Juventus, penso ora ci aspetterà un decennio molto più combattuto non solo in Italia ma in tutti i campionati europei”.