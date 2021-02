Inter, ora hai un Eriksen in più: 90% di passaggi riusciti e due occasioni da gol create

"Ho detto a Christian che la sua è stata fin qui la gara migliore in nerazzurro". Così Antonio Conte ha incensato Christian Eriksen, reduce da un'ottima prestazione. In gol nello scorso derby di Coppa Italia subentrando dalla panchina nei minuti finali, ingresso in campo salvifico, questa volta il danese è sceso in campo dal primo minuto mettendosi in evidenza come uno dei migliori in campo. Nei 78 minuti giocati, il numero 24 ha creato 2 occasioni, toccato il pallone 59 volte, realizzato 40 passaggi totali con una percentuale di passaggi riusciti del 90% e recuperato 6 palloni.