Italia U21, Nicolato: "Vogliamo uscire da questa esperienza a testa alta"

Paolo Nicolato, ct dell'Italia under 21, è intervenuto alla vigilia del match contro il Portogallo, gara valida per i quarti di finale dell'Europeo di categoria. Ecco un estratto delle dichiarazioni in conferenza stampa: "Sul piano del minutaggio mi veniva da sorridere ieri vedendo dei ragazzi che hanno la stessa età vincere la Champions League, un gap lo abbiamo e lo paghiamo. Per molti però potrebbe essere l'ultimo evento importante in Nazionale. Vogliamo uscire da questa esperienza a testa alta".