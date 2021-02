Juve, personalizzato in campo per Dybala e Ramsey: giorno di riposo per Bentancur

Dopo un giorno di pausa concesso da Mister Pirlo, la Juve è tornata al lavoro più determinata che mai per continuare la propria corsa anche in campionato. Il successo di martedì sera per 2-1 sull’Inter, nella semifinale di andata di Coppa Italia, è stato soltanto l’ultimo risultato positivo ottenuto dai bianconeri in queste ultime settimane, ma la testa è già proiettata alla prossima gara. Sabato, alle ore 18.00, all’Allianz Stadium, arriverà la Roma e sarà un incontro di alta classifica. La squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per iniziare a preparare la sfida contro i giallorossi. Il programma della sessione di allenamento odierna ha previsto possessi, esercitazioni e partita. Ramsey e Dybala, come da programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata in campo. Bentancur ha usufruito di una giornata di riposo.