Juventus-Atletico Madrid, scambio di argentini in vista

Oggi alle 09:35

Nahuel Molina è un terzino destro con buone doti tecniche e velocità, soprannominato "El galgo" (il levriero). È abile sia in fase difensiva che offensiva, capace di segnare con entrambi i piedi e di calciare bene anche da fuori area