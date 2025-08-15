Juventus-Atletico Madrid, scambio di argentini in vista
Nahuel Molina è ancora al centro dei pensieri della Juventus e l'Atlético Madrid, proprietario del suo cartellino, potrebbe offrirlo ai bianconeri in uno scambio. Sono queste le ultime indiscrezioni di mercato riportate stamane dal quotidiano La Stampa, che ha confermato l'interesse del club spagnolo per Nico Gonzalez. Dopo un solo anno in maglia bianconera, l'attaccante juventino classe 1998 è alla ricerca di una nuova squadra che gli garantisca un minutaggio sufficiente a non compromettere la sua convocazione da parte della Nazionale argentina per il Mondiale 2026.
Tale minutaggio potrebbe essergli offerto dall'Atlético Madrid, che per far fronte alla richiesta di 30-35 milioni di euro della Juve per la cessione del cartellino di Nico potrebbe mettere sul piatto proprio l'ex Udinese Molina, individuato dalla dirigenza bianconera come rinforzo ideale per la propria fascia destra. Per quest'ultima, qualora non dovesse andare in porto l'affare Molina, si pensa anche allo spagnolo Arnau Martinez del Girona.
