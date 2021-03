Juventus, fiducia nella rimonta. Il Barcellona cerca l'impresa. Tutte le quote sulla Champions

vedi letture

Contro il Porto caccia ai quarti di finale. PSG sul velluto

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La sconfitta incassata dalla Juventus in casa del Porto ha colto tutti di sorpresa, ma i bianconeri, tuttora tra i maggiori candidati alla conquista della Champions League, sono ritenuti in grado di ribaltare domani sera il 2-1 dell'andata. Per gli analisti di SNAI la vittoria della Juventus è nell'aria, a 1,45; molto più alte le quote del pari, a 4,75, e del «2», dato addirittura a 7 nonostante il risultato del Do Dragao. Bianconero anche il pronostico secco per il passaggio ai quarti: la Juve si gioca a 1,60, il Porto è a 2,25. Le due squadre si sono incontrate in Champions anche nel 2017. In quella occasione, a Torino la Juventus vinse 1-0, risultato che domani basterebbe per fare festa e che per SNAI è anche il più probabile, a 6,75. Quanto ai possibili marcatori, dominano i padroni di casa, con Ronaldo a 1,70, Morata a 2,25 e il duo Kulusevski-Chiesa a 3,00. Solo a 3,50 seguono gli ospiti Taremi e Marega. Sempre domani sera va in scena il ritorno tra Borussia Dortmund e Siviglia, che tre settimane fa hanno dato vita a un acceso confronto terminato 3-2 per i gialloneri. Dopo il successo esterno, la formazione tedesca è chiaramente favorita per il passaggio del turno, che si gioca a 1,12. La rimonta degli andalusi è a 5,75. Mercoledì, giochi quasi fatti tra Paris Saint Germain e Barcellona dopo il poker dei francesi al Camp Nou (1-4). Quattro anni fa, proprio contro i parigini il Barça seppe ribaltare con un clamoroso 6-1 il 4-0 incassato all'andata, ma stavolta la rimonta appare impossibile, vista anche la difficile situazione dei catalani. Il passaggio agli ottavi dei francesi è una formalità a 1,01, mentre l'impresa blaugrana paga 12 volte la posta. In campo mercoledì anche Liverpool e Lipsia. All'andata i Reds si sono imposti in trasferta per 2-0, così la quota dei quarti per i campioni d'Inghilterra precipita a 1,05. A 8,50, invece, il passaggio dei tedeschi. (ANSA).