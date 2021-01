Juventus, Ronaldo rifiuta 6 milioni di euro per un accordo commerciale con l'Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo ha rifiutato una offerta pervenuta dall’Autorità del turismo dell’Arabia Saudita per essere il viso della campagna marketing per la promozione del turismo nella nazione mediorientale. L’accordo sarebbe valso intorno ai 6 milioni di euro, come spiega Il Daily Telegraph, che racconta che anche Lionel Messi sia stato approcciato: il management dell’argentino ha deciso di non commentare e di non confermare l’approccio. L’accordo avrebbe incluso l'impegno di visitare l’Arabia Saudita, per poi utilizzare il viso di Cristiano Ronaldo per tutto il materiale promozionale.