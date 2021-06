L'ex Blissett: "Un sogno giocare per il Milan. Perché non segnavo? Pochi palloni"

Luther Blissett, ex attaccante del Milan nella stagione 1983-84, ha parlato ai microfoni di Sky: “Giocare per il Milan era fantastico, era stato un sogno per firmare per quel club. Perché non segnavo? Non mi davano abbastanza palloni (ride, ndr)! Un minuto prima di partire per Milano, Graham Taylor mi disse che potevo stracciare il contratto e restare, ma io volevo giocare in Italia, dai campioni del mondo".