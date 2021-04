L'ex Candela sicuro: "Roma più forte dell'Ajax, passerà il turno senza problemi"

vedi letture

L'ex Roma Vincent Candela, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha dubbi in vista della gara fra i giallorossi e l'Ajax: "Ero già fiducioso prima dell'andata, adesso dopo la vittoria di Amsterdam le possibilità di passare il turno salgono al 99%. La Roma è più forte dell'Ajax, per essere eliminata deve suicidarsi. È una squadra che ha qualità, se non avesse buttato tutti quei punti nell'ultimo mese e mezzo sarebbe ancora dove merita, ovvero al terzo posto".