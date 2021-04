L'ex compagno di Ronaldo: "Si vestiva malissimo. Al Man United era il cocco di Ferguson"

Eddie Johnson, ex calciatore delle giovanili del Manchester United , ha parlato del periodo vissuto tra le fila dei Red Devils insieme a Cristiano Ronaldo parlando per il podcast di "The Broken Metatarsal": "La prima volta che l'ho visto, è entrato dalla porta e ho pensato "chi è questo ragazzino?", perché era vestito in maniera orribile. Poi siamo andati in campo per il primo allenamento con i grandi e nel corso del riscaldamento lui ha subito fatto un tunnel a uno degli altri ragazzi. Abbiamo subito tutti pensato "che giocatore" e da lì le aspettative intorno al suo nome sono state altissime". Poi ha parlato anche del rapporto complicato con un altro campione del Man United, ovvero Ruud van Nistelrooy: "Tutti reputavamo Ronaldo come un grande talento, ma Ruud era frustrato nei suoi confronti perché quando correva in area aspettando il pallone, il portoghese provava a dribblare il terzino per tre volte. Si lamentava tutto il giorno perché era abituato con Beckham e Giggs". Ma il rapporto che ha cambiato la vita a Ronaldo è stato quello con Ferguson: "È stata una figura paterna per lui, visto che aveva problemi col padre naturale che è morto quando era giovane. Per questo lui è riuscito a tirare fuori il meglio dalle sue qualità. Noi lo prendevamo in giro dicendogli che se qualcosa non andava poteva andare da "paparino". Ma era uno scherzo ovviamente e alla fine quel rapporto è stata la cosa migliore che potesse capitare per CR7 e per il Man United".