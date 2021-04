L'ex Zenga: "L'impresa dell'Inter nasce dall'eliminazione dalla Champions"

"L’impresa, se così la vogliamo chiamare, nasce dall’eliminazione in Champions, in un gruppo che normalmente l’Inter avrebbe dovuto passare". Così a Sky Sport Walter Zenga in merito al sempre più vicino scudetto nerazzurro. L'ex portiere dell'Inter ha poi aggiunto: "Lì è stato bravo Conte a cambiare modo di giocare. E credo che si faccia molta confusione tra una squadra che controlla il gioco e una che lo subisce, sono due cose differenti. Noi diciamo che l’inter si difende e riparte, ma in realtà l’Inter ha secondo il miglior attacco, la miglior difesa, una coppia dai attaccanti top in Europa, ha fatto undici vittorie di fila e ha dieci punti di vantaggio. E poi si dice che non controlla il gioco? No, controlla abbondantemente le partite".