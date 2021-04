L'Inter contro il Cagliari punta all'11^ vittoria consecutiva. Tutte le quote sul turno di Serie A

vedi letture

Il Milan di Pioli a Parma vuole ritrovare il successo

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Un numero, in queste ore, riecheggia nelle menti dei giocatori dell'Inter: 11. Tanti sono i punti di vantaggio sulla seconda in classifica: il Milan. Tante diventerebbero le vittorie consecutive in Serie A se i nerazzurri domenica dovessero battere il Cagliari. Un'ipotesi assai probabile, secondo gli esperti di Sisal Match-point, vista la quota di 1,25 per il successo interista rispetto al 12,00 per gli ospiti, con il pareggio dato a 6,00. Per i nerazzurri chiudere la prima frazione di gioco senza subire reti per la 13/a sfida consecutiva è un risultato alla portata, vista la quota di 1,24. Lukaku si candida ancora una volta a essere protagonista: il bomber nerazzurro che segna per ultimo, come nella sfida d'andata, si gioca a 4,00. I tre punti non dovrebbero sfuggire al Milan, largamente favorito per i betting analyst di Sisal Match-point, dati vincenti a 1,74, contro il 5,00 dei padroni di casa, mentre la divisione della posta è in quota a 3,75. La sfida tra le due formazioni ha regalato sempre emozioni e gol, come dimostrano gli 8 Over negli ultimi 10 incroci: un'altra sfida con 3 o più reti, data a 1,75, si fa preferire a una più avara di marcature, a 2,00. Due gol di Theo Hernandez, questa volta al Tardini, pagherebbero 36 volte la posta. La Juventus punta a consolidare la classifica, ospitando il Genoa: la vittoria dei bianconeri è a 1,25, mentre i rossoblù - a 11 - devono compiere una mezza impresa per espugnare lo Stadium. Non dovrebbe incontrare problemi neanche l'Atalanta contro la Fiorentina: il successo dei bergamaschi al Franchi si gioca a 1,62, quello viola è a 5,25. Il turno dovrebbe sorridere anche alle formazioni capitoline: la vittoria della Lazio, ospite del Verona, è in quota a 2,10, rispetto al 3,60 dei veneti. La Roma prova a rialzare la testa in campionato: il successo romanista contro il Bologna è a 1,72, la vittoria è pagata 4,50. (ANSA).