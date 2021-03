L'Italia cambia colore: da lunedì Campania zona rossa. Lombardia ed Emilia-Romagna arancioni

L’Italia cambia colore, come ogni venerdì. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato l’ordinanza per la settimana dall’8 marzo. Da lunedì passa in zona rossa la Campania, insieme a Basilicata e Molise. Evitano il passaggio in rosso sia Lombardia che Emilia Romagna, anche se in questo caso rimarranno in zona rossa le province di Bologna e Modena. Restano in giallo Lazio, Puglia e Liguria (unica regione del nord di questo colore). Di seguito l’elenco completo della divisione dell’Italia per regioni e colori.

Zona rossa: Campania, Basilicata e Molise.

Zona arancione: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento.

Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

Zona bianca: Sardegna