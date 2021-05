La consigliera leghista di Milano tra i tifosi dell'Inter: "Ma io ero lì per fare shopping"

“Io in piazza? Era solo per lo shopping”. Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega Nord dal 2019 e consigliera comunale del Carroccio a Milano, molto critica nei confronti del sindaco Sala per gli assembramenti visti in piazza Duomo, ha risposto alle domande de La Stampa sulla sua partecipazione ai festeggiamenti: “Ero alla Rinascente per comprare un vestito - ha spiegato in merito alle foto che la ritraggono, con tanto di mascherina nerazzurra, tra gli stessi tifosi - a un certo punto mi sono arrivati i messaggi di amici che erano in Duomo, mi sono affacciata e li ho salutati. Assembramenti prevedibili? Se fossi stata il sindaco avrei agito diversamente. Grave che Sala non ci abbia pensato”.