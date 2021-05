La finale di Coppa di Francia in diretta su Sportitalia

Grande serata di calcio internazionale su Sportitalia che propone in diretta ed esclusiva la finale della Coppa di Francia Monaco-Psg, ultimo atto di una competizione che l’emittente ha seguito per tutta la stagione fino alla sfida decisiva in programma alle 21,15 allo stadio Saint Denis.

Monaco-Psg sarà trasmessa in diretta alle 21,15 su SI Solo calcio e offerta in replica a mezzanotte su Sportitalia (in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre in HD sul canale 560).

Il match sarà visibile live e on demand anche sulla App Sportitalia scaricabile da dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick. e Android Tv.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la finale di Coppa di Francia:

Monaco-Psg – Mercoledì 19 maggio 2021 in diretta dalle ore 21,15 su SI Solo Calcio e in replica alle ore 24 su Sportitalia 60 DTT