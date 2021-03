La Lega Serie A ricorda Marco Bogarelli: "Manager di riferimento nello sport business"

E' morto questa notte causa Covid-19 Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, non solo in quello del calcio, si era guadagnato per le sue capacità e le sue intuizioni la fama di 're' dei diritti tv. Aveva 64 anni. Colpito dal virus una decina di giorni fa, l'ex presidente di Infront Italy era stato ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che gli è stata fatale. Questa la nota della Lega Serie A: "Oggi è un giorno molto triste perché è venuto a mancare Marco Bogarelli, il manager di riferimento nello sport business per visione e capacità di innovare – ha commentato Luigi De Siervo -. Dal basket, allo sci fino al calcio ha saputo accompagnare negli ultimi 30 anni le Leghe e le Federazioni nel costante processo di crescita del valore dei diritti Media".