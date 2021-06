Le probabili formazioni di Finlandia-Russia: Pukki e Pohjanpalo affrontano Dzyuba

C’è molto entusiasmo tra le file della Finlandia dopo la vittoria rimediata nel derby del nord contro la Danimarca. La fiducia acquisita dovrebbe portare il CT Kanerva a confermare l’11 proposto nella prima gara di Euro 2020. Discorso diverso per la Russia, reduce da un pesante tre a zero inflitto dal Belgio.

COME ARRIVA LA FINLANDIA - Nella sfida di questo pomeriggio posi potrebbe vedere dunque una Finlandia ben radicata sul 3-5-2, con Hradecky tra i pali, O’Shaughnessy, Toivio e Arajuuri in difesa. Raitala, Lod, Sparv, Kamara e Uronen potrebbero andare a occupare il settore centrale del campo, mentre davanti si prospetta di nuovo spazio per la coppia Pohjanpalo-Pukki.

COME ARRIVA LA RUSSIA - Cercesov cerca densità dopo il pessimo risultato di sabato e potrebbe quindi appigliarsi al 4-2-3-1 con Shunin in porta, Dzhikiya e Semenov a presidiare la zona centrale della linea difensiva, Fernandes e Karavaev sui rispettivi out, Zobnin e Ozdoev davanti alla retroguardia e per finire Golovin, Miranchuk e Cheryshev a fare da appoggio al roccioso Dzyuba.