Le pagelle di San Marino - Sfida ad armi impari. Rossi colonna d'Ercole, Tomassini generoso

Risultato: Italia - San Marino 7-0

31’ Bernardeschi; 34’ Ferrari; 49’ e 77’ Politano; 67’ Belotti; 75’ e 86’ Pessina

Benedettini 4 - Comincia bene salvando su Mancini poi si perde tra qualche errore, come su Bernardeschi e nell’uscita a vuoto che causa il 2-0. Subisce altre reti, con altre responsabilità sparse.

Battistini 5 - Grifo lo costringe a mantenere la guardia sempre alta. Quando poi dalle sue parti si fa vedere Bernardeschi le difficoltà si moltiplicano e non poco.

Fabbri 5 - Lo svogliato Kean si rivela cliente inaspettatamente facile per lui e i compagni di reparto, ma quando Mancini cambia le carte anche la musica diventa differente.

Rossi 5,5 - In palla sin dall’inizio, si erige più d’una volta a colonna d’Ercole tra l’Italia e la porta di Benedettini. Prende anche un paio di colpi alla testa ma non demorde: cade senza crollare.

Grandoni 4,5 - Il primo duello con Bernardeschi lo vince: sarà solo flebile illusione. Si oppone come può (così così) ma a inizio ripresa manda in porta Politano scivolando (dal 52’ Vitaioli 5,5 - Firma l’unica conclusione di San Marino nella ripresa: è una punizione che va alle stelle, ma mezzo punto in più per la statistica).

Mularoni 5 - Dall’inizio del match la sfida tra i due reparti di centrocampo sembra quasi potersi disputare ad armi pari, non sarà così. Rischia con una mano galeotta in area (dall’88’ Golinucci A. s.v.).

Golinucci E. 5 - Più passano i minuti più aumentano le sofferenze per la mediana di Varrella. Prova a fare gioco duro, ma sulla lunga distanza gli avversari iniziano a passare da ovunque.

Tomassini 5,5 - Cerca di colmare il gap tecnico mettendoci tutta l’energia del mondo e non è un caso che quando esce gli venga riservato un applauso accorato. Ha tenuto impegnato Biraghi (dal 52’ Lunadei 5,5 - Senza particolari colpe, entra però nel momento in cui di fatto comincia il tracollo della sua squadra).

Hirsch 5 - Non ce ne voglia, ma del sangue argentino (è naturalizzato sammarinese) lascia intravedere davvero poco e nulla. Tantissimi passaggi sbagliati (dal 52’ Brolli 5 - La combinazione Belotti-Bernardeschi per il poker lo trova tagliato fuori piuttosto facilmente: il Gallo scappa alle sue spalle e insacca).

Palazzi 5,5 - Il capitano gioca in attacco per modo di dire, visto che quando può ripiegare lo fa. Sfortunato nel mandare in porta Politano sul 3-0, al momento del triplice cambio arretra a tutti gli effetti (dal 73’ D’Addario 5 - La sua corta respinta sul cross di Bernardeschi diventa un pallone buono per la doppietta di Politano).

Nanni 5 - Tra i pochi professionisti del gruppo, ha vissuto però una brutta annata a Cesena. Serata difficile anche alla Sardegna Arena: di gloria ce n’è poca, di botte tante. Fa curriculum (dall’88’ Tomassini D. s.v.).

Allenatore: Varrella 5,5 - Mette in campo un undici compattissimo, che ha primo obiettivo intasare gli spazi all’Italia. I suoi però riescono anche ad affacciarsi al tiro prima che alla mezz’ora cada il fortino. Da lì in poi la sofferenza si moltiplica, ma in fondo era chiamato ad una battaglia impari.