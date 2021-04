"Lukaku, quel signore abbronzato". Le scuse di De Grandis: "Ho usato parole inaccettabili"

Fortemente criticato per alcune parole usate in diretta su Sky su Romelu Lukaku, il giornalista Stefano De Grandis formula su Facebook le proprie scuse al centravanti dell’Inter: “Ieri parlando di Romelu Lukaku ho usato una espressione inaccettabile. In diretta, comparsa la sua foto, ho usato il termine ‘abbronzato’, termine molto stupido e inappropriato, inaccettabile appunto. Un errore grave, in diretta, che non deve accadere. Il razzismo non mi appartiene, anzi lo detesto, ma le parole sono importanti e non voglio giustificazioni. In ogni caso, ho sbagliato e sono profondamente dispiaciuto. Chiedo scusa prima di tutto a Romelu, a Sky, e a chi ci stava guardando”.