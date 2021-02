Mandzukic, Calhanoglu e Tomori accelerano il recupero. A Milanello nel giorno di riposo

Ultime da Milanello sulla squadra rossonera. Manduzkic è tra i giocatori che si sta impegnando di più per recuperare la forma ottimale, ragion per cui oggi nel giorno di riposo, quindi non facoltativo, il croato era presente a Milanello con Tomori, Calhanoglu e altri giocatori. Mandzukic - sottolinea Sky Sport - sta facendo allenamenti supplementari per migliorare nella condizione e nell'intesa con i compagni.