Marani: "Milan tra le candidate a vincere l'Europa League. Si gioca tanto in questa settimana"

Matteo Marani è intervenuto a Sky Sport e ha parlato del momento dei rossoneri, stasera impegnati contro la Stella Rossa: "Il Milan si gioca molto in questa settimana. Sarà importante passare questo turno, il Milan è tra le candidate a vincere l'Europa League. Poi ci sarà la gara con la Roma, fondamentale per non gettare via quanto di buono fatto fino ad ora".