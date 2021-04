Marani non ha dubbi su Donnarumma: "Può diventare una bandiera del Milan"

Nel corso del suo editoriale per Tuttosport, Matteo Marani si è concentrato su Gigio Donnarumma: "Un investimento sul domani rossonero dal quale non può chiamarsi fuori, proprio adesso, l’uomo che ne incarna l’immagine. Parliamo di Donnarumma, ieri decisivo con una grande parata, da settimane alle prese con il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Il quadro è chiaro a tutti: 8 milioni di offerta del Milan, 12 la richiesta del calciatore. Anzi, del suo agente Mino Raiola, perché è sempre lui a muovere i fili con la consacrata abilità mercantile". "Può insomma diventare la bandiera del Diavolo - conclude - come fecero Baresi, Costacurta e Maldini, può soprattutto divenire l’ultimo emblema della fedeltà a un club. Più di Zoff, in transito da Mantova a Napoli prima della Juve, e più di Buffon, cresciuto nel Parma. Gigio può vestire un’unica squadra, che con lui e grazie a lui riuscirà a ritrovare grandezza. A Manchester, a Parigi, a Madrid ci sono gloria, visibilità e quattrini, ammesso che davvero Raiola abbia in tasca una proposta adeguata, ma non rappresentare mai qualcosa in più: una maglia, una città, una tifoseria che aspetta un segnale da Gigio".