Marchegiani su City-Chelsea: "Ederson avrà un ruolo fondamentale con i rilanci"

L'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha parlato ai microfoni di SKY. "È bellissimo tornare in uno stadio con il pubblico, è una sensazione pazzesca, ci eravamo dimenticati. I portieri avranno un ruolo molto importante, non solo per come parano ma Ederson avrà un ruolo anche in costruzione con i rilanci. Le fasi difensive credo siano l'aspetto predominante e da tenere sotto osservazione".