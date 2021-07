Marino Bartoletti ricorda Paolo Beldì: "Non si fa così, Paolino!"

Ci eravamo parlati l’altro ieri. Mi aveva detto che, come regalo di compleanno (l’11 luglio), gli sarebbe piaciuto vedere l’Italia nella finale degli Europei. L’Italia ha fatto il suo dovere, lui invece se n’è andato: e non si fa così, Paolino!

Paolo Beldì è stato il nostro regista di “Quelli che il Calcio”: una trasmissione che senza la sua lucida follia (e ovviamente la sua grandezza) non sarebbe mai stata tanto bella. E poi Sanremo, e poi "Anima mia", e poi gli show di Celentano che non faceva un passo senza lui… E poi di che parliamo? Era un piccolo, frenetico, generoso genio. E soprattutto un uomo gentile e di enorme, quasi infantile bontà. Purtroppo anche un po' solo...

Ora “garrisca al vento” il labaro viola della sua squadra del cuore. Era probailmente l’unico novarese che tifava per la Fiorentina: e questo la dice lunga sulla sua voglia di remare sempre controcorrente.

“Mi hanno un po’ dimenticato” mi dicevi con pudore. Sarai sempre nel nostro cuore Paolino, altrochè.