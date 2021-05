Milan-Benevento, Marianella: "Ritorno Ibra determinante, c'è bisogno di uno che faccia gol"

Massimo Marianella, intervenuto dagli studi di Sky Sport, si è soffermato sulla situazione in casa rossonera: "Il ritorno di Ibrahimovic può essere un fattore determinante in positivo, c'è bisogno di uno che fa gol. Non sta benissimo ma è quello più affidabile per fare gol, poi c'è bisogno di personalità, di esempio, i grandi campioni rendono più forte chi gli sta attorno. È un momento in cui il Milan non sta bene, forse fisicamente. Penso che la Juventus da questo punto di vista stia un po' meglio. Io considero anche la Lazio in lotta".