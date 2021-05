Milan, finalmente la porta è inviolata. L'ultima volta quasi due mesi fa

vedi letture

Dopo ben sette partite consecutive senza rete inviolata in Serie A, il Milan riesce finalmente a non subire goal nel match vinto per 2-0 contro il Benevento; non accadeva dal match vinto 0-2 contro l'Hellas Verona.

Si tratta del decimo clean sheet stagionale per Gigio Donnarumma, al secondo posto nella speciale classifica tra i portieri del campionato dietro solo a Samir Handanovic dell'Inter (14).