Milan-Inter, alle 15 il derby Primavera su Sportitalia

Alle ore 15 su Sportitalia (canale 60 dtt e in streaming su App) è in programma il derby tra Milan e Inter, valido per la decima giornata del campionato Primavera. Tanti talenti pronti a sfidarsi e mettersi in luce per le due squadre milanesi, desiderose di riguadagnarsi un posto ai vertici della classifica. Entrambi club si trovano attualmente appaiati a quota 15 punti.