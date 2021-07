Milan, l'ex Nesta sicuro: "Conquistare la Champions un'impresa, troppo presto per lo Scudetto"

L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, intervistato da Sport Week, parla dell'ultima stagione dei rossoneri, che è valsa al Milan il ritorno in Champions dopo otto anni: "Una vera impresa. È stato fatto un grande lavoro da parte di tutti. Dopo Berlusconi il Milan ha cambiato due volte proprietà a dirigenza, vuol dire ripartire quasi da zero, con giocatori presi da altri che devi tenere perché hanno tre-quattro anni di contratto. Del lavoro di Pioli mi piace il gioco. Si è basato su quello con chiarezza di idee. Ma non ho mai pensato che potesse vincere lo scudetto perché è una squadra giovane e la rosa non era abbastanza competitiva. Se manca Ibra, non c'è un altro simile".