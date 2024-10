Milan, la Curva Sud annuncia: "Abbiamo deciso di tornare a tifare dal 1° minuto!"

Alleato importante per il Milan in vista del big match di domani contro il Napoli: dopo due partite senza tifo se non negli ultimi 10 minuti di partita, la Curva Sud rossonera da domani tornerà a tifare. A rendere nota questa decisione la stessa curva nel comunicato pubblicato pochi minuti fa sui propri canali social, e nel quale si può leggere:

"Per Milan-Napoli continua il divieto di esposizione di alcuni striscioni dei gruppi della Curva Sud. Avremo dunque ancora una volta la curva spoglia dei nostri vessilli: niente striscioni, bandiere e stendardi. Per non far mancare il nostro sostegno ai ragazzi in un partita molto importante, abbiamo comunque deciso di tornare a tifare dal 1° minuto! AVANTI ROSSONERI AVANTI BANDITI! Sempre con il Milan nel cuore".

Il calendario dei rossoneri:

29/10/2024 ore 20:45 - Serie A, Milan - Napoli

02/11/2024 ore 20:45 - Serie A, Monza - Milan

05/11/2024 ore 21:00 - Champions League, Real Madrid - Milan

09/11/2024 ore 18:00 - Serie A, Cagliari - Milan

23/11/2024 ore 18:00 - Serie A, Milan - Juventus

26/11/2024 ore 18:45 - Champions League, SK Slovan Bratislava - Milan

30/11/2024 ore 18:00 - Serie A, Milan - Empoli

03/12/2024 ore 21:00 - Coppa Italia, Milan - Sassuolo

06/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Atalanta - Milan

11/12/2024 ore 21:00 - Champions League, Milan - Stella Rossa

15/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Milan - Genoa

20/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Verona - Milan

29/12/2024 ore 20:45 - Serie A, Milan - Roma

05/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Como - Milan

12/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Milan - Cagliari

19/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Juventus - Milan

22/01/2025 ore 21:00 - Champions League, Milan - Girona

26/01/2025 ore 18:00 - Serie A, Milan - Parma

29/01/2025 ore 21:00 - Champions League, Dinamo Zagabria - Milan