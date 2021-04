Milan-Sampdoria, i convocati di Ranieri: fuori dalla lista Ekdal e Torregrossa

La Sampdoria ha completato questa mattina la preparazione alla trasferta di Milano, dove domani, sabato, scenderà in campo alle 12.30 per affrontare il Milan. Al termine della seduta di rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 23 blucerchiati per la sfida del “Meazza” fra cui non compaiono gli indisponibili Albin Ekdal e Ernesto Torregrossa. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.