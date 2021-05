Morrone (Adicosp) sulla riforma della Coppa Italia: "Incomprensibile. Ha ragione Ghirelli"

vedi letture

Il presidente dell'Adicosp Alfonso Morrone intervistato da Tuttoc.com ha parlato della riforma della Coppa Italia che taglierà fuori i club di Serie C e D: "Colgo con stupore questa decisione per me incomprensibile. Ha ragione il presidente Ghirelli parlando di calcio di élite. La serie A dovrebbe aiutare invece pensa a se stessa. Specialmente in questo periodo di pandemia bisognerebbe darsi una mano tra le leghe per aiutare i piccoli club invece ognuno si guarda il proprio orticello. Poi non lamentiamoci se all’estero il sistema calcio funziona meglio. Si vengono a violare dei diritti ed è giusto che tutte le squadre di C si facciano sentire in modo compatto".