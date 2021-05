Mutu: "Vlahovic sarà un top. Dispiaciuto per Prandelli, ora Commisso risollevi la Fiorentina"

Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina e oggi ct della Romania U21, è stato intervistato da FirenzeViola.it sui temi riguardanti la squadra viola, a partire dal suo centravanti Vlahovic: "Dusan è un calciatore che mi piace molto. Non ha il mio stesso stile di gioco, ma il fatto che abbia segnato 21 gol a 21 anni la dice lunga. Ha anche fatto gol alla Juventus, contro cui il pareggio è un risultato sorprendente. La Serie A, tra l’altro, non è un campionato facile, quindi prevedo un futuro da top per lui".

Che consiglio dà a Commisso, e cosa ne pensa?

"È difficile avere un'opinione, non lo conosco personalmente. Ma sono sicuro che vuole che la Fiorentina torni in vetta. Mi auguro che sia ispirato e che prenda le decisioni migliori in modo che la Fiorentina torni di nuovo ad essere quella che era. I tifosi di Firenze se lo meritano. Sono ottimista e penso che le cose andranno per il meglio".

Dispiaciuto per quanto accaduto con Prandelli?

"Sì, mi dispiace molto per mister Prandelli. È l'allenatore a cui ero più vicino, ai tempi era come un fratello per me. Restiamo ancora in contatto, parliamo abbastanza spesso. Penso che se lui non è riuscito a fare di meglio, nessun altro ci sarebbe potuto riuscire".