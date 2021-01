Napoli, Insigne a quota 73: raggiunto Careca nella classifica dei gol segnati in A

Lorenzo Insigne, con il gol segnato contro l'Udinese, ha eguagliato Careca in settima posizione per numero di gol messi a segno in Serie A: con la maglia del Napoli il numero 24 ha siglato ben 73 reti. L'attuale capitano partenopeo ha raggiunto anche Altafini (97 gol): settimo posto per entrambi nella classifica marcatori in ogni competizione.