Napoli-Juve, Cabrini: "Azzurri hanno meritato la vittoria, bianconeri sterili. Campionato anomalo"

Antonio Cabrini, ex calciatore della Juventus, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato della sfida tra Napoli e Juventus, vinta dai partenopei: "Napoli-Juventus? Ho visto una partita tirata, vinta dal Napoli che, fino al vantaggio, ha espresso un gioco migliore. La Juventus è uscita solo nel finale, spinta dall’orgoglio di recuperare il risultato. Tanto pressing, ma non ha creato particolari problemi agli azzurri. Non è stata la Juve che abbiamo visto nelle ultime partite. Scudetto? È normale che, all'inizio, i bianconeri erano la squadra da battere, visti i 9 Scudetti di fila. Quest’anno, ha un ritardo importante dalla prima della classe, ma non ci si può mai fidare della Juve. Battere la squadra di Pirlo è una soddisfazione, sono tre punti pesanti, ma questi punti non devono essere sprecati contro squadre di bassa classifica. È un campionato anomalo, dove giocare in casa od in trasferta non conta più".