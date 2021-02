Napoli, Ospina, Demme e Hysaj in gruppo. Ancora a parte Manolas, Lozano e Petagna

vedi letture

Arriva il consueto punto del Napoli post allenamento odierno in vista del Benevento con le ultime novità sui calciatori in via di recupero. Ospina, Hysaj e Demme hanno lavorato con il resto del gruppo. Manolas ha lavorato a parte in palestra mentre Petagna e Lozano hanno svolto un lavoro personalizzato prima in palestra e poi sul terreno di gioco.