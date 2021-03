Napoli su Max Allegri. Galeone: "Matrimonio possibile in caso di Champions"

Giovanni Galeone, mentore di Max Allegri, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell'interessamento da parte degli azzurri per il tecnico toscano: "Max è il migliore e tra lui e De Laurentiis c'è molta stima e con la Champions le cose potrebbero anche prendere una piega positiva. Qualche anno fa aveva più voglia di andare all'estero, magari in Premier. Ora però preferirebbe restare in Italia con una nuova sfida. Sarà una questione di programmi e ovviamente di classifica per quanto riguarda questa stagione".