Nasce il "Premio di Letteratura Sportiva Sandro Ciotti" per autori di libri a contenuto sportivo

Nasce il "Premio di Letteratura Sportiva Sandro Ciotti". Ad istituirlo è il Panathlon Club Milano in sintonia con l'Area 2 Nord. Potranno prendere parte a questo concorso gli autori di libri a contenuto sportivo, ovvero romanzi, saggi e biografie. Questo il testo del bando per intero:

"Il Panathlon Club Milano, in sintonia con l’Area 2 Nord, indice per l’anno 2021 il Premio di Letteratura Sportiva Sandro Ciotti per accrescere la cultura nell’ambito sportivo che rappresenta un valore fondante del mondo panathletico. Al Premio possono partecipare in modo gratuito gli autori di libri a contenuto sportivo quali romanzi, saggi e biografie. Escluse invece le pubblicazioni di natura meramente tecnica. Le opere, pubblicate dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2021, dovranno essere spedite o consegnate entro il 31 agosto 2021 in almeno 5 copie cartacee al Panathlon Club Milano c/o Palazzo Coni, via Giovanni Battista Piranesi 46, 20137 Milano. Inoltre una copia in formato digital andrà trasmessa all’email segreteria.milano@panathlon.net. La Giuria premierà, a suo insindacabile giudizio, le 3 migliori opere. I vincitori, oltre alle targhe personalizzate, riceveranno buoni-spesa di Coop Lombardia per un valore complessivo di 2500 €. Le premiazioni si svolgeranno a Milano. La Giuria è così composta. Presidente: Filippo Grassia. Componenti: Giorgio Ambrogi, Attilio Belloli, Marco Contardi, Giovanni Di Fiore, Anna Galoppo, Roberto Gazzola, Fabiano Gerevini, Philip Grasselli, Giovanni Lodetti, Nino Oddo, Claudio Pedrazzini, Andrea Pertegato, Alessandro Quercioli, Marco Riva, Alessio Tavecchio, Gabriele Tacchini e Piera Tocchetti. In caso di ex-aequo risulterà decisivo il parere del Presidente".