Non solo CR7 e i suoi fratelli. Mendes si dà al ciclismo: gestirà l'immagine di Almeida

Jorge Mendes, storico agente di Cristiano Ronaldo e Josè Mourinho tra gli altri, sbarca anche nel ciclismo. La Polaris Sports, società del procuratore portoghese, ha infatti annunciato che gestirà l’immagine di João Almeida e di Ruben Guerreiro, portoghesi che si sono messi in mostra nell’ultimo Giro d’Italia. Il primo ha indossato a lungo la maglia rosa, mentre il secondo ha conquistato il premio di miglior scalatore.

Pleased to announce partnership with @CORSOsports.

2 Stars joined the Team: Welcome João Almeida and Ruben Guerreiro. pic.twitter.com/aVfzKOKmxm

— Polaris Sports (@polarissports) December 30, 2020