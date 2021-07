"Olé! Olé olé olé! Spina! Spina!". Il video del coro azzurro per Spinazzola sull'aereo di ritorno

vedi letture

Italia in semifinale di Euro 2020, ma non manca una brutta notizia: l'infortunio a Spinazzola, con la lesione al tendine d'Achille. Gli Azzurri nell'euforia del viaggio di ritorno non hanno però fatto mancare il loro sostegno: per l'esterno della Roma sono partiti cori durante il trasferimento in pullman all'aeroporto e anche sull'aereo che ha riportato in Italia la squadra, in quel caso guidati da Bernardeschi direttamente dall'interfono del velivolo.

Ecco il video postato dai social della Nazionale azzurra: