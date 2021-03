Orsato e le rivelazioni su Inter-Juve. Perrone sul CorrSport: "Non fate come i virologi"

Roberto Perrone, firma del Corriere dello Sport, nel suo "commento" di oggi tratta il tema relativo alle dichiarazioni pubbliche degli arbitri di Serie A, sdoganati domenica scorsa da Orsato a 90° Minuto: "Non condividiamo l'entusiasmo dopo la confessione di Orsato e di sicuro non lo condividono juventini, interisti e napoletani, più incazzati di prima per ragioni opposte. Di tutto quello che ha detto il nostro miglior fischietto infatti, non è rimasto nulla se non l'ammissione che non estrarre il secondo giallo a Pjanic nella famosa Inter-Juventus del 2018, fu un errore. (...) Da un anno una pletora di scienziati o presunti tali, oracoleggia fa giornali, tv, media assortiti. All'inizio li guardavamo con entusiasmo e rispetto, ora non ne possiamo più e li invitiamo a tacere e a trovare un vaccino, una soluzione, o almeno a non aumentaci l'ansia. Per gli arbitri non è molto diverso, vogliamo che risolvano le situazioni intricate, che sbaglino il meno possibile e aumentino la serenità".