Orsolini in dubbio per la trasferta di Parma. Il Bologna valuta oggi la convocazione

Riccardo Orsolini è in dubbio per la trasferta di Parma. Alla ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di riposo, l’esterno rossoblù non c’era. Ieri - sottolinea il Corriere dello Sport - il giocatore non si è allenato insieme ai compagni a causa di un piccolo fastidio muscolare. Quanto piccolo lo si capirà meglio nelle prossime ore: oggi il 24enne dovrebbe ricominciare a correre sul campo e in base alle sue sensazioni lo staff medico del Bologna e Mihajlovic potranno valutare se sarà convocabile per domenica pomeriggio al Tardini.