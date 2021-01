Parma-Lazio, c'è anche il tabù gol per D'Aversa: a secco in casa nelle ultime 5 gare

Per Roberto D'Aversa - avversario della Lazio al Tardini col suo Parma - c'è anche la missione del gol. Il Parma, infatti, ha il peggior attacco del campionato, e per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico ha segnato solo 13 gol dopo le prime 16 gare stagionali. Inoltre, i crociati non hanno segnato alcun gol nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato: l'ultima squadra non neopromossa a secco per più partite interne di fila in Serie A è stata l'Inter, nel maggio 1977 (sei).