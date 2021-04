Per lo United sarà la semifinale numero 18 nelle coppe europee. Roma a quota 8

Per il Manchester United quella contro la Roma sarà la diciottesima semifinale europea per i Red Devils. Come evidenziato da Opta, solo il Liverpool, tra le squadre inglesi, ne vanta di più. Per i giallorossi, invece, si tratta soltanto dell'ottava semifinale europea.

18 - Manchester United have reached their 18th semi-final in all European competition (inc. Fairs Cup) – only Liverpool (19) have appeared in more amongst English sides. Dream. pic.twitter.com/K9N23ZdOVf

— OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2021