Prima convocazione per Saccani a Sassuolo, l'agente: "Merito della sua umiltà"

Convocato per la prima volta in prima squadra, Matteo Saccani, giovane del Sassuolo, non ha trovato l'esordio nel pomeriggio contro la Roma, ma non dimenticherà mai il pomeriggio di oggi. Ai microfoni di sassuolonews.net, l'agente del giovane terzino, Paolo Paloni, racconta le qualità del suo assistito: "Siamo contenti per Matteo, che si è sempre contraddistinto per le sue qualità e per la sua determinazione ma soprattutto per la sua umiltà. In questi ultimi mesi è cresciuto tanto e sta facendo bene. Deve continuare cosi. A Sassuolo i ragazzi hanno la fortuna di avere la possibilità di allenarsi nelle migliori condizioni grazie a tutto il lavoro della dirigenza".